Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-05-2026 ore 08 | 25

Da romadailynews.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime luci dell’8:25 di questa mattina, il servizio di Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione, diffusa tramite i canali ufficiali, segnala eventuali variazioni o criticità nel traffico e nelle strade della regione. La redazione continuerà a monitorare la situazione e a fornire eventuali aggiornamenti in tempo reale.

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Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione raccomandiamo prudenza alla guida per l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio a partire dalle prime ore di questa mattina e per le successive 12 18 ore sono previste precipitazioni da isolate a Sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori settentrionali e orientali nella nostra regione ed infine gli a Civitavecchia questa mattina si svolgono le olimpiadi di primo soccorso della Croce Rossa prestare attenzione a divieti...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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