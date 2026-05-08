Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 del 8 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha fornito un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio. L'agenzia ha diffuso le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico a Roma, con indicazioni sulle eventuali criticità e sulle situazioni di rallentamento in corso nella capitale. L'informazione viene aggiornata regolarmente per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti.

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