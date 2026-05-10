Via Solferino chiude al traffico | scatta l' ultima fase dei lavori a Novara
A Novara, via Solferino sarà chiusa al traffico a partire da lunedì 11 maggio, segnando la fase finale dei lavori di riqualificazione. Il cantiere, che coinvolge la messa in sicurezza dell’arteria che collega il centro città, riprenderà in questa data per completare le operazioni di intervento. La riqualificazione si avvicina alla conclusione, dopo le varie fasi di lavori avviate nelle scorse settimane.
Entrano nella fase conclusiva i lavori di riqualificazione di via Solferino a Novara. Il cantiere riprenderà lunedì 11 maggio per completare l'intervento di messa in sicurezza dell'arteria che collega il centro città.Il cronoprogramma dei lavoriIl calendario degli interventi prevede due fasi.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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