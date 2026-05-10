Verso le elezioni I 5 Stelle lanciano ’Nova’
A poche settimane dalle prossime elezioni, il Movimento 5 Stelle della provincia di Monza e della Brianza ha annunciato un cambiamento ai vertici locali. Marco Fumagalli è stato nominato dal presidente del movimento come nuovo referente provinciale, sostituendo Gianmarco Corbetta, che si è trasferito in un’altra regione. La nomina fa parte di un rinnovo interno del gruppo locale, che ha anche presentato il nuovo progetto chiamato ’Nova’.
Il Movimento 5 Stelle brianzolo rinnova i vertici locali. Marco Fumagalli (nella foto) è stato nominato dal presidente Giuseppe Conte nuovo referente provinciale per Monza e Brianza, in sostituzione di Gianmarco Corbetta, trasferitosi in un’altra regione. Classe 1968, laureato in Giurisprudenza, dopo esperienze dirigenziali negli enti locali e nelle aziende di servizi pubblici, dal 2010 lavora in un’impresa manifatturiera italiana proiettata sui mercati internazionali. Christian Canzi di Brugherio prende il suo posto alla guida del gruppo territoriale di Monza e Brianza Est. Per la Brianza ovest resta confermato Luca Colombo di Seregno. Il cambio arriva in un momento chiave per il Movimento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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