Verso le elezioni I 5 Stelle lanciano ’Nova’

A poche settimane dalle prossime elezioni, il Movimento 5 Stelle della provincia di Monza e della Brianza ha annunciato un cambiamento ai vertici locali. Marco Fumagalli è stato nominato dal presidente del movimento come nuovo referente provinciale, sostituendo Gianmarco Corbetta, che si è trasferito in un’altra regione. La nomina fa parte di un rinnovo interno del gruppo locale, che ha anche presentato il nuovo progetto chiamato ’Nova’.

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