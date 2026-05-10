A partire dal 2026, i versamenti volontari all'Inps potranno essere effettuati solo tramite piattaforma online. La comunicazione ufficiale dell'istituto spiega che, già dal 2023, i contributi volontari non saranno più accettati tramite modulo cartaceo, ma esclusivamente in formato digitale. Questa modifica riguarda tutte le modalità di pagamento, eliminando le opzioni tradizionali di invio tramite posta.

In una recente comunicazione l’ Inps ha annunciato che, a partire da quest’anno, i contributi volontari non potranno più essere inviati attraverso il modulo postale, ma esclusivamente in formato digitale. Allo stesso modo, anche le comunicazioni relative saranno inviato solamente in online. Il portale dell’Inps sarà quindi l’unico mezzo per il pagamento dei contributi volontari. Per favorire questa transizione, l’Inps ha avviato un’attività di supporto telefonico per gli utenti che vogliono essere guidati nelle nuove procedure. Le operazioni possono essere inoltre sempre eseguite con l’ausilio del Contact Center dell’istituto o di intermediari qualificati.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Versamenti volontari Inps, dal 2026 saranno solo online: come eseguirli

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