Verona-Como le pagelle | Douvikas decisivo 6,5 Edmundsson errore fatale 5

Da gazzetta.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Verona e Como, Douvikas si è distinto come il protagonista con un gol decisivo, ricevendo un voto di 6,5. Edmundsson ha commesso un errore che ha influenzato l’andamento della partita, valutato con un 5. Tra i giocatori più incisivi, si segnalano anche Da Cunha e i subentranti Baturina e Smolcic, che hanno contribuito al rendimento complessivo della squadra.

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L'autore del gol è il migliore in campo, bene anche Da Cunha e i subentrati Baturina e Smolcic. Nell'Hellas i migliori sono Suslov e Belghali  .🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Verona-Como, le pagelle: Douvikas decisivo, 6,5. Edmundsson, errore fatale, 5
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