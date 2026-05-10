Verona-Como le pagelle | Douvikas decisivo 6,5 Edmundsson errore fatale 5

Nel match tra Verona e Como, Douvikas si è distinto come il protagonista con un gol decisivo, ricevendo un voto di 6,5. Edmundsson ha commesso un errore che ha influenzato l’andamento della partita, valutato con un 5. Tra i giocatori più incisivi, si segnalano anche Da Cunha e i subentranti Baturina e Smolcic, che hanno contribuito al rendimento complessivo della squadra.

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