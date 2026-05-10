Venosa | l’enogastronomia lucana punta ai mercati internazionali

L’enogastronomia lucana, con l’Aglianico del Vulture come simbolo principale, punta a espandersi sui mercati internazionali. La regione sta cercando di utilizzare le risorse legate a questa produzione per sostenere lo sviluppo economico locale. Sono in corso discussioni su come le politiche pubbliche possano favorire l’esportazione delle eccellenze enogastronomiche e migliorare la presenza delle produzioni lucane all’estero.

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? Punti chiave Come può l'Aglianico del Vulture finanziare lo sviluppo della Basilicata?. Quale strategia politica trasforma le eccellenze locali in export internazionale?. Chi sono i giovani produttori che guidano questo cambio di modello?. Perché l'emendamento regionale è fondamentale per superare il sistema assistenziale?.? In Breve Emendamento approvato in Consiglio regionale lo scorso dicembre per dare struttura normativa.. Collaborazione strategica con il Merano WineFestival per inserire la Basilicata in reti internazionali.. Forte partecipazione di giovani agricoltori e viticoltori durante la serata a Venosa.. Promozione integrata dell'Aglianico del Vulture per legare produzione agroalimentaria e turismo locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venosa: l’enogastronomia lucana punta ai mercati internazionali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Dalla Sicilia ai mercati globali: come funzionano oggi le spedizioni express internazionali Dalla piccola bottega artigiana ai mercati internazionali: il viaggio nello storico laboratorio del mobileProsegue il ciclo di incontri “Imprese e territorio”, l’iniziativa promossa per valorizzare le realtà produttive che costituiscono la nostra ossatura... Argomenti più discussi: Venosa capitale del vino e della cucina lucana: al via Gusto Nobile Basilicata by Merano WineFestival; Venosa, Assessore Cicala: enogastronomia vincente; Presentata l'iniziativa Gusto Nobile Carpe Diem Basilicata in programma a Venosa dall'8 al 10 maggio 2026; Gusto Nobile Basilicata by MeranoWine Festival: quando, dove e info.