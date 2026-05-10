Valdaro treno merci fuori dai binari | 85 ton di gas allarme NBCR

Un treno merci si è scontrato e uscito dai binari a Valdaro, causando il rilascio di circa 85 tonnellate di gas contenute in serbatoi. L'incidente ha portato all'attivazione di squadre specializzate nel settore NBCR, per gestire il rischio di contaminazione e garantire la sicurezza nelle operazioni di intervento. Le autorità stanno facendo verifiche per capire come i serbatoi abbiano retto all'impatto senza rompersi.

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