Valdaro | tre vagoni di un treno merci carichi di gas infiammabile escono dai binari allarme sulla linea ferroviaria

Nel pomeriggio di oggi a Valdaro, nel Mantovano, tre vagoni di un treno merci contenenti propilene sono usciti dai binari lungo la linea ferroviaria vicino all'autostrada A22. Il treno si stava dirigendo verso l'azienda Tcf Rosignoli. L’incidente ha causato un allarme sulla linea ferroviaria, data la natura altamente infiammabile del gas trasportato. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per verificare la situazione.

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