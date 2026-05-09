Valdaro | tre vagoni di un treno merci carichi di gas infiammabile escono dai binari allarme sulla linea ferroviaria
Nel pomeriggio di oggi a Valdaro, nel Mantovano, tre vagoni di un treno merci contenenti propilene sono usciti dai binari lungo la linea ferroviaria vicino all'autostrada A22. Il treno si stava dirigendo verso l'azienda Tcf Rosignoli. L’incidente ha causato un allarme sulla linea ferroviaria, data la natura altamente infiammabile del gas trasportato. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per verificare la situazione.
Valdaro, 9 maggio 2026 – Tragedia sfiorata nel Mantovano. Tre vagoni di un treno merci carichi di propilene, gas altamente infiammabile, sono usciti dai binari nel pomeriggio a Valdaro (Mantova), nelle vicinanze dell'autostrada A22, mentre erano diretti all'azienda Tcf Rosignoli. Le cisterne, parte di un convoglio di 18 vagoni, si sono inclinate su un lato per cause in corso di accertamento. Non si registrano feriti né perdite di sostanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mantova, anche con personale Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico), per mettere in sicurezza l'area e monitorare le cisterne che contenevano complessivamente circa 85 tonnellate di propilene.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie correlate
Treno merci esce dai binari sulla linea Verona-Bologna: ritardi fino a 120 minuti, cancellazioni e percorsi alternativi (saltando stazioni)VERONA - Circolazione dei treni sospesa sulla linea Verona-Bologna per il deragliamento di due carri vuoti di un treno merci fra Verona e Nogara...
Treno merci esce dai binari sulla linea Verona-Bologna: ritardi fino a 290 minuti, cancellazioni e percorsi alternativi (saltando stazioni)VERONA - Circolazione dei treni sospesa sulla linea Verona-Bologna per l'uscita dei binari di due carri vuoti di un treno merci fra Verona e Nogara...