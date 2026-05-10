Val Segnara rifornito il bivacco Pirozzini | i consigli del Cai per l' escursione all' Alpe del Lago

Da novaratoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Cai di Macugnaga ha completato le operazioni di rifornimento e manutenzione del bivacco "Amedeo Pirozzini", situato all'Alpe del Lago a 1545 metri di altitudine.La struttura, che si trova nella selvaggia Val Segnara, è un punto di appoggio fondamentale per gli escursionisti che percorrono la.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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