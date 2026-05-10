Val Segnara rifornito il bivacco Pirozzini | i consigli del Cai per l' escursione all' Alpe del Lago

Il Cai di Macugnaga ha completato le operazioni di rifornimento e manutenzione del bivacco "Amedeo Pirozzini", situato all'Alpe del Lago a 1545 metri di altitudine.La struttura, che si trova nella selvaggia Val Segnara, è un punto di appoggio fondamentale per gli escursionisti che percorrono la.🔗 Leggi su Novaratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Val Grande, si rompe una caviglia durante un'escursione: lungo intervento del soccorso alpinoLungo intervento ieri sera, domenica 8 marzo, della stazione Val Grande del soccorso alpino che ha ricevuto una chiamata alle 16.

"Sui sentieri del triduo pasquale di Romagnese", nuova escursione con "Val Tidone Lentamente"Nell'ambito del triduo pasquale di Romagnese, in provincia di Pavia, Mirna Filippi, guida esperta escursionistica Aigae, dedicherà un'escursione...