Val Segnara rifornito il bivacco Pirozzini | i consigli del Cai per l' escursione all' Alpe del Lago

Il Cai di Macugnaga ha portato a termine le operazioni di rifornimento e manutenzione del bivacco Amedeo Pirozzini, posizionato all’Alpe del Lago a 1545 metri di altitudine. La struttura è ora pronta per essere utilizzata da escursionisti e visitatori che si avventurano in questa zona. Il servizio di supporto si inserisce nel quadro delle attività di sicurezza e tutela dell’area.

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Il Cai di Macugnaga ha completato le operazioni di rifornimento e manutenzione del bivacco "Amedeo Pirozzini", situato all'Alpe del Lago a 1545 metri di altitudine.La struttura, che si trova nella selvaggia Val Segnara, è un punto di appoggio fondamentale per gli escursionisti che percorrono la.🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Val Grande, si rompe una caviglia durante un'escursione: lungo intervento del soccorso alpinoLungo intervento ieri sera, domenica 8 marzo, della stazione Val Grande del soccorso alpino che ha ricevuto una chiamata alle 16.