Usa due gattini di poche settimane di vita sopravvivono a un tornado nel Mississippi

Da lapresse.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due gattini di poche settimane sono stati trovati vivi tra le rovine di un parcheggio per roulotte a Bogue Chitto, Mississippi, dopo un tornado che ha colpito l'area. Le operazioni di soccorso hanno portato alla scoperta dei piccoli sopravvissuti tra i detriti. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno individuato i due felini ancora in vita tra le macerie.

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Due gattini sono stati salvati dalle macerie provocate da un tornado in un parcheggio per roulotte a Bogue Chitto, nel Mississippi, Stati Uniti. Due cuccioli di quattro e due settimane, chiamati Tornado e Twister, sono sani e salvi e sono stati affidati a due sorelline che vivono con la loro famiglia a Springfield, Louisiana. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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