Una mano amica contro il male di esistere ecco Province X Giovani | l’iniziativa

Oggi il suicidio rappresenta la seconda causa di morte tra i ragazzi di età compresa tra 15 e 24 anni, mentre in Europa circa un adolescente su cinque si autolesiona. In risposta a questi dati, è stata avviata l’iniziativa “Province X Giovani”, che mira a offrire supporto e assistenza ai giovani in difficoltà. L’obiettivo è promuovere interventi concreti per prevenire e affrontare i problemi di salute mentale tra i più giovani.

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