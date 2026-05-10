Una mano amica contro il male di esistere ecco Province X Giovani | l’iniziativa

Da ternitoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il suicidio rappresenta la seconda causa di morte tra i ragazzi di età compresa tra 15 e 24 anni, mentre in Europa circa un adolescente su cinque si autolesiona. In risposta a questi dati, è stata avviata l’iniziativa “Province X Giovani”, che mira a offrire supporto e assistenza ai giovani in difficoltà. L’obiettivo è promuovere interventi concreti per prevenire e affrontare i problemi di salute mentale tra i più giovani.

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Oggi il suicidio costituisce la seconda causa di morte in età compresa tra 15 e 24 anni e l’autolesionismo colpisce in Europa circa un adolescente su cinque. Più di un adolescente su sette, tra i 10 e i 19 anni, convive con un disturbo mentale diagnosticato che, nel 40% dei casi circa.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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