Un tempo sala da ballo poi deposito di farina e automezzi | ora la frazione riaccende il suo cineteatro
Una frazione della provincia ferrarese ha riaperto il suo cine-teatro, dopo essere stato utilizzato in passato come sala da ballo, deposito di farina e deposito di automezzi. La struttura, situata in via Carlo Martelli a Ravalle, è stata ristrutturata e ora ospita nuovamente eventi culturali. La riapertura segna il ritorno di un luogo storico dedicato all'intrattenimento e alla cultura della comunità locale.
Il CineTeatro ‘Il Grido’ è una nuova realtà culturale della provincia ferrarese, nata dalla ristrutturazione e riapertura del preesistente cinema in via Carlo Martelli a Ravalle, una frazione a ridosso dell’argine del Po. Lo spazio è stato recuperato da Franco Ferioli, proprietario dell’immobile.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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