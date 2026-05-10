Un tempo sala da ballo poi deposito di farina e automezzi | ora la frazione riaccende il suo cineteatro

Una frazione della provincia ferrarese ha riaperto il suo cine-teatro, dopo essere stato utilizzato in passato come sala da ballo, deposito di farina e deposito di automezzi. La struttura, situata in via Carlo Martelli a Ravalle, è stata ristrutturata e ora ospita nuovamente eventi culturali. La riapertura segna il ritorno di un luogo storico dedicato all'intrattenimento e alla cultura della comunità locale.

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