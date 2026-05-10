Umbria nuova allerta meteo della protezione civile

Da perugiatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La protezione civile dell'Umbria ha emesso una nuova allerta meteo valida per il pomeriggio e la sera del 10 maggio e per l’intera giornata dell’11 maggio. La notifica riguarda possibili condizioni di temporali e piogge intense nella regione. Le autorità consigliano di prestare attenzione alle previsioni e di adottare le misure di sicurezza necessarie. La comunicazione si associa a precedenti allerte emesse nelle ultime settimane.

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La protezione civile dell'Umbria ha diramato una nuova allerta meteo per il pomeriggio e la sera del 10 maggio e per l'11 maggio. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali e rischio idrogeologico per domenica e di livello giallo per rischio idrogeologico per lunedì per tutte le zone.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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