Umbria allerta meteo della protezione civile

La protezione civile dell'Umbria ha emesso un’allerta meteo per giovedì 12 marzo 2026, con previsioni di pioggia e condizioni temporalesche nel pomeriggio e nella serata. L’avviso riguarda tutte le zone della regione e invita alla massima attenzione. Nessuna misura di evacuazione o intervento straordinario è stata ancora annunciata.

La protezione civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo per il pomeriggio e la sera di giovedì 12 marzo 2026. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali in tutte le zone della Regione. Per la giornata, si legge sul documento di allerta, “previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale localmente intenso”. Per il 13 marzo, si legge ancora, “precipitazioni isolate e intermittenti, anche a carattere di rovescio o temporale”. Ecco le previsioni per il 13 e il 14 marzo, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 12 marzo. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “un sistema frontale di origine atlantica sta interessando l'Italia”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

