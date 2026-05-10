Umanesimo digitale e le sfide dall’AI

Il 10 maggio 2026 a Firenze, è stato annunciato un nuovo concetto di Umanesimo digitale. La proposta arriva in un messaggio pubblicato in vista della 60ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si terrà domenica 17 maggio. La Chiesa ha espresso questa visione in un messaggio ufficiale, firmato dal Papa, che tocca il rapporto tra tecnologia e umanità e le sfide poste dall’intelligenza artificiale.

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Firenze, 10 maggio 2026 – Un nuovo Umanesimo digitale. Lo auspica Papa Leone XIV con il Messaggio per la sessantesima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che la Chiesa celebra domenica 17 maggio. La raccomandazione del Pontefice (“Custodire voci e volti umani”) si cala nei “Convegni di Santo Spirito” – dedicati ai temi dell’Umanesimo – con l’evento di apertura della Settimana delle comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi, martedì 12 maggio, alle 17,30, quando la basilica di Santo Spirito accoglierà uno degli appuntamenti centrali del programma: “Custodire voci e volti umani – Il Messaggio di Papa Leone XIV e le sfide dell’Intelligenza Artificiale”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Umanesimo digitale e le sfide dall’AI ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Renaissance to the Digital Age: 6 Centuries of European History Explained Notizie correlate Un umanesimo digitale? Appunti di etica dell’intelligenza artificialePubblichiamo l’introduzione del volume di Lucio Romano, “Un umanesimo digitale? Appunti di etica dell’intelligenza artificiale”, di recente... Leggi anche: Ottimizza la tua strategia digitale per affrontare le sfide aziendali con successo. Argomenti più discussi: Il Futuro è Adesso; Internet compie 40 anni, l’IA corre: Serve un nuovo umanesimo digitale; L’umanesimo digitale di Giorgia Lupi alle Gallerie d’Italia-Vicenza; Intelligenza artificiale, il futuro non è un algoritmo: la Calabria scommette su un nuovo umanesimo digitale.