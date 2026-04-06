Iran la guerra in diretta | nuovo ultimatum di Trump Axios | In corso mediazione per cessate il fuoco di 45 giorni ma Teheran nega
Oggi, lunedì 6 aprile, le notizie dalla regione iraniana si concentrano sulla guerra in corso, con un nuovo intervento di Donald Trump che ha rivolto un ultimatum a Teheran, chiedendo di aprire lo stretto di Hormuz. Nel frattempo, fonti di Axios riferiscono che si sta cercando di mediare un cessate il fuoco di 45 giorni, anche se le autorità di Teheran hanno negato qualsiasi trattativa in tal senso.
Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA oggi, lunedì 6 aprile: nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran: "Aprite Hormuz, bastardi". In corso negoziati Usa-Iran per un cessate il fuoco di 45 giorni. Media: "Uccisi sei bambini in un raid nella Capitale iraniana". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Axios: in corso mediazione Usa-Iran per una tregua di 45 giorni. Teheran, sei bimbi morti nei raid. Trump: "Aprite Hormuz, bastardi" Gli Stati Uniti, l'Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe...
Con la guerra in Iran TRUMP vuole colpire la CINA
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Guerra in Iran, il delirio di Trump: Aprite lo Stretto di Hormuz bastardiLa replica del presidente del Parlamento iraniano: L'unica vera soluzione è rispettare i diritti del popolo iraniano e porre fine a questo gioco pericoloso ... dire.it
Guerra Iran, in corso una mediazione per cessate il fuoco di 45 giorni. «Uccisi 6 bambini in un raid Usa a Teheran»L'agenzia iraniana Tasnim, affiliata ai Pasdaran, bolla le ultime rivelazioni di Axios - definito «il mezzo di comunicazione del Mossad per le operazioni psicologiche» - su una presunta mediazione per ... ilgazzettino.it
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ANSA Il blackout di internet in Iran, imposto subito dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele al Paese il 28 febbraio, è ora il più lungo mai registrato a livello nazionale, secondo l'organizzazione di monitoraggio NetBlocks. x.com