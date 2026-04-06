Iran la guerra in diretta | nuovo ultimatum di Trump Axios | In corso mediazione per cessate il fuoco di 45 giorni ma Teheran nega

Oggi, lunedì 6 aprile, le notizie dalla regione iraniana si concentrano sulla guerra in corso, con un nuovo intervento di Donald Trump che ha rivolto un ultimatum a Teheran, chiedendo di aprire lo stretto di Hormuz. Nel frattempo, fonti di Axios riferiscono che si sta cercando di mediare un cessate il fuoco di 45 giorni, anche se le autorità di Teheran hanno negato qualsiasi trattativa in tal senso.