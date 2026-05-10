Turismo e investimenti da rilanciare Forza Italia chiede un tavolo ad hoc

Negli ultimi giorni si sono intensificati i commenti sulle varie operazioni immobiliari e turistiche che sono in fase di sviluppo o già avviate nella regione. La discussione si concentra sulle possibilità di rilancio del settore turistico e sugli investimenti necessari per favorire la ripresa economica locale. A questo proposito, un partito politico ha proposto l'istituzione di un tavolo dedicato per affrontare le questioni legate a queste attività.

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