Turismo e investimenti da rilanciare Forza Italia chiede un tavolo ad hoc
Negli ultimi giorni si sono intensificati i commenti sulle varie operazioni immobiliari e turistiche che sono in fase di sviluppo o già avviate nella regione. La discussione si concentra sulle possibilità di rilancio del settore turistico e sugli investimenti necessari per favorire la ripresa economica locale. A questo proposito, un partito politico ha proposto l'istituzione di un tavolo dedicato per affrontare le questioni legate a queste attività.
Negli ultimi giorni il dibattito pubblico si è concentrato sulle numerose operazioni immobiliari e turistiche in fase di progettazione o già in corso sul territorio. Un tema centrale per il futuro economico e occupazionale delle nostre comunità, rispetto al quale Forza Italia ribadisce il proprio sostegno agli imprenditori e a tutti coloro che scelgono di investire a Comacchio. "Da sempre siamo al fianco di chi crea sviluppo, occupazione e opportunità – spiegano gli esponenti di Forza Italia (nella foto, Andrea Malano) – perché crediamo che il turismo e gli investimenti rappresentino una leva strategica per la crescita del territorio"....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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