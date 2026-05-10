Turbopaolo il comico novarese alla conquista dell' Europa con il suo nuovo tour
Il comico novarese Turbopaolo, noto sul web per i suoi sketch e la sua ironia, si appresta a portare il suo spettacolo sui palchi di diversi teatri in Italia e in Europa. Ha annunciato un nuovo tour che coinvolgerà varie città, confermando il suo successo e la popolarità tra il pubblico. La tournée rappresenta un passo importante nella sua carriera artistica, con date già programmate in diversi paesi.
Il creator novarese Turbopaolo, diventato celebre sul web per i suoi sketch e la sua ironia, si prepara a calcare i palchi dei più prestigiosi teatri europei e italiani. Lo spettacolo, dal titolo "Il poliziotto del formaggio", segna il ritorno dal vivo dell'artista dopo il successo riscosso sulle.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Il comico novarese da martedì sarà in libreria con Il poliziotto del formaggio - facebook.com facebook