Tumori e depressione | Cagliari e Ferrara unite con un modello hi-tech per la diagnosi precoce

Due strutture sanitarie italiane hanno collaborato per sviluppare un modello tecnologico avanzato volto alla diagnosi precoce della depressione nei pazienti oncologici. Questa iniziativa unisce le competenze di un'azienda ospedaliera universitaria e di un'azienda sanitaria locale, creando un sistema che permette di individuare tempestivamente i segnali di depressione nelle persone affette da tumore. Il progetto mira a migliorare l’approccio alle cure psicologiche in ambito oncologico.

La lotta al cancro passa anche per la salute della mente. Individuare precocemente e trattare la depressione nei pazienti oncologici è oggi una realtà grazie a un modello innovativo sviluppato in sinergia dall’Aou di Cagliari e dall’Ausl di Ferrara. Il progetto, che affronta una patologia che.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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