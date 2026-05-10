Tumori Aielli Atac | Race for the Cure è una occasione di solidarietà e condivisione

Da iltempo.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si tiene a Roma l’evento Race for the Cure, una manifestazione dedicata alla lotta contro i tumori. Il portavoce di un’azienda di trasporti pubblici ha spiegato che l’iniziativa rappresenta un’occasione di solidarietà e condivisione, coinvolgendo i dipendenti nel sostenere attività di prevenzione e cura. La partecipazione di lavoratori di vari settori si unisce così alla campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori.

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Roma, 10 mag. (Adnkronos) - “Noi muoviamo persone tutti i giorni e insieme al dopolavoro Atac abbiamo voluto coinvolgere i nostri colleghi in una bellissima causa come quella di sostenere la cura e la prevenzione. È un'iniziativa che rientra tra le tante attività sociali promosse dall'azienda e che ha rappresentato un momento molto bello di partecipazione collettiva”. È quanto affermato da Paolo Aielli, direttore generale di Atac, in occasione della Race for the Cure, la più grande manifestazione in Italia e nel mondo per la lotta ai tumori al seno tornata anche quest'anno con la sua 27esima edizione al Circo Massimo, con quattro giorni, dal 7 al 10 maggio, ricchi di solidarietà e attività.🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Tumori, Aielli (Atac): "Race for the Cure è una occasione di solidarietà e condivisione"
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