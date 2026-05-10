Recentemente si è parlato di un possibile cambiamento nelle relazioni tra gli Stati Uniti, la NATO e l’Europa, in un momento di tensioni globali e di nuovi equilibri. Le dichiarazioni ufficiali e le analisi politiche indicano che si sta assistendo a una riconsiderazione delle alleanze e delle strategie di difesa. La discussione si concentra sulle implicazioni di questa situazione per la stabilità e il ruolo internazionale del continente europeo.

L’avvenire sta sulle ginocchia di Zeus, dicevano i Greci; ed è davvero arduo tentare l’arte della profezia; profezie che, del resto, non si verificano quasi mai, sia quelle metafisiche, sia quelle intellettuali e scientifiche, sia infine e soprattutto quelle politiche. Queste solitamente falliscono perché non tengono conto di due fattori: il caso, e la sorprendente capacità della mente umana di sbagliare i ragionamenti e commettere sciocchezze. E capita spesso che le umane menti confondano le profezia con le loro utopie e speranze: esempio insigne, il comunismo; ma si veda, tra qualche riga, Fukuyama. L’antipatia di Trump per la Nato e per l’Europa.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump, la Nato e l’Europa: il “ritorno della storia” impone il coraggio della politica

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