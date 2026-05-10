Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che sarebbero necessarie solo due settimane per colpire ogni obiettivo in Iran. Ha inoltre dichiarato che la Repubblica islamica sarebbe “militarmente sconfitta” in caso di azioni militari. Queste affermazioni sono state fatte durante un’intervista pubblica. Non sono stati forniti dettagli su eventuali piani o tempi precisi delle azioni menzionate.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in un’intervista che basterebbero “due settimane per colpire ogni singolo obiettivo” in Iran, sostenendo inoltre che la Repubblica islamica sarebbe “militarmente sconfitta”. Le affermazioni, rilasciate nel corso di una conversazione registrata la scorsa settimana con la giornalista indipendente Sharyl Attkisson e trasmessa oggi, hanno immediatamente alimentato nuove tensioni nel quadro già fragile della crisi mediorientale. Trump ha affermato che le forze statunitensi avrebbero già colpito circa il 70% degli obiettivi militari previsti e che il completamento delle operazioni richiederebbe “solo altre due settimane”, definendo gli eventuali ulteriori attacchi come “gli ultimi ritocchi”.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Trump: “Due settimane per colpire ogni obiettivo in Iran”

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Trump attacca l'Iran. Perché ora Qual è l'obiettivo

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