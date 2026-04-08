Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione degli attacchi contro l’Iran per le prossime due settimane. L’interruzione deriva da una proposta del Pakistan e dipende dall’apertura immediata e sicura dello Stretto di Hormuz. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza indicare ulteriori dettagli sulle azioni militari o sulle tempistiche future. La notizia riguarda una fase di de-escalation nelle tensioni tra i due paesi.

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la sospensione per due settimane degli attacchi contro l’Iran, accogliendo la proposta del Pakistan e subordinando la tregua all’apertura immediata e sicura dello Stretto di Hormuz. Il capo della Casa Bianca ha definito lo stop un cessate il fuoco “a doppia faccia”, sostenendo che gli obiettivi militari sono stati raggiunti, ma che resta lontano un accordo duraturo. Anche Teheran ha accettato la proposta di Islamabad spinta dalle pressioni diplomatiche della Cina: ha inoltre garantito il passaggio nello stretto di Hormuz sotto coordinamento delle proprie forze armate. Ottima riposta dei mercati con il crollo del prezzo del petrolio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump sospende attacchi a Iran per due settimane

Trump: “Stop agli attacchi all’Iran per due settimane”Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la sospensione degli attacchi contro l’Iran per due settimane, accogliendo la richiesta del...

Trump accetta la tregua: "Stop agli attacchi in Iran per due settimane". Le condizioni dell'accordoNiente attacco, niente "inferno", niente "fine di un'intera civiltà" come minacciato.

Trump suspends attacks on Iran for two weeks

Temi più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Trump: accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’Iran; Trump ferma gli attacchi per due settimane, l’Iran accetta la tregua; Trump sospende attacchi contro l’Iran per due settimane subordinati alla riapertura completa di Hormuz.

Trump sospende attacchi contro l’Iran per due settimane subordinati alla riapertura completa di HormuzInvesting.com - Il Presidente Donald Trump ha annunciato martedì sera che sospenderà gli attacchi militari pianificati contro l’Iran per due settimane a seguito della mediazione del Pakistan, mentre ... it.investing.com

Trump sospende gli attacchi contro l’Iran e rinvia l’ultimatum: due settimane per negoziare su Hormuz e cessate il fuocoWASHINGTON DC – Una pausa nelle operazioni militari e un tentativo di riaprire il canale negoziale. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la sospensione per due settimane degli ... italynews.it

Donald Trump ha accettato di sospendere i bombardamenti e gli attacchi all'Iran per due settimane, "a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran acconsenta all'apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz". Accettata la proposta negozia - facebook.com facebook

Donald Trump ha accettato di sospendere i bombardamenti e gli attacchi all'Iran per due settimane, "a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran acconsenta all'apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz". Accettata la proposta negozia x.com