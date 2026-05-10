Trovato senza vita all' alba accanto alla sua moto la vittima è un giovane di 18 anni

All’alba di questa mattina a Pescara, un giovane di 18 anni proveniente da Chieti è stato trovato senza vita accanto alla sua moto. La scoperta è avvenuta nelle prime ore del giorno e sono state immediatamente avviate le indagini delle forze dell’ordine per chiarire le cause del decesso. La vittima, ancora da identificare ufficialmente, si trovava in un’area non lontana dal centro cittadino.

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Dramma all'alba di questa mattina (domenica 10 maggio), per la morte di un giovane di 18 anni originario di Chieti, trovato senza vita accanto alla sua moto a Pescara. Come ricostruisce Il Pescara, intorno alle 5 del mattino è arrivata una richiesta di soccorso per la presenza di un corpo a terra.🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 2026 ACTION: Millionaire Gives $5 to Homeless Stranger, Moments Later the Ex-Commando Saves His Life Notizie correlate Dramma a Pescara: 18enne trovato morto accanto alla moto all’alba, indagini in corsoABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento Nella mattinata di oggi, domenica 10 maggio, a Pescara, alcuni passanti hanno fatto una scoperta drammatica... Argomenti più discussi: Non vede il vicino di casa da giorni e dà l'allarme: trovato senza vita nel letto di casa; Tragedia nel salernitano: corpo senza vita trovato in un kayak ribaltato nel fiume; Roma, trovato senza vita il 71enne giapponese scomparso un mese fa da zona Esquilino; Trovato senza vita all'alba accanto alla sua moto, la vittima è un giovane di 18 anni. Dramma a Pescara, 18enne trovato senza vita accanto alla moto x.com Allegri ha detto a Milan TV: Abbiamo ancora il nostro destino tra le mani. Abbiamo bisogno dello spirito dell'ultima mezz'ora. reddit