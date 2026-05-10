A Trento è stata inaugurata una nuova Casa dell’Acqua in piazza Fiera, offrendo acqua gratuita ai passanti. Questa iniziativa ha suscitato preoccupazioni tra alcuni baristi della zona, che temono possibili ripercussioni sulle vendite di bibite e altre bevande. La presenza dell’impianto ha sollevato interrogativi tra i commercianti riguardo al suo impatto sui loro affari, in particolare sulla clientela che potrebbe preferire l’acqua gratuita rispetto alle bevande acquistate nei locali vicini.

? Domande chiave Come influenzerà la gratuità dell'acqua le vendite dei baristi locali?. Perché i commercianti temono la nuova installazione in piazza Fiera?. Quanto costerà la manutenzione dell'impianto a partire dal 2027?. Chi ha proposto l'installazione di questi distributori tecnologici?.? In Breve Investimento di 35 mila euro per l'acquisto e l'installazione del sistema tecnologico.. Manutenzione ordinaria prevista con costi di circa 6 mila euro annui dal 2027.. Impianto realizzato da un'azienda di Rovereto con filtri a carbone attivo e LED.. Baristi temono calo vendite bottiglie per via della gratuità in piazza Fiera.. In piazza Fiera a Trento è stata inaugurata la nuova Casa dell’Acqua, un impianto tecnologico che permette di prelevare gratuitamente acqua naturale e frizzante direttamente dalla rete idrica cittadina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento, nuova Casa dell’Acqua in piazza Fiera: i baristi temono

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