Trento festa in Piazza Fiera | 320 nuovi laureati tra donne e stranieri

A Trento si è svolta una cerimonia in Piazza Fiera per la laurea di 320 studenti, tra cui molte donne e persone provenienti dall’estero. La graduatoria dei laureati mostra una prevalenza di corsi in scienze sociali, economia e ingegneria. Durante l’evento sono stati premiati dodici ricercatori con riconoscimenti per l’eccellenza nel loro settore scientifico. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, amici e rappresentanti delle istituzioni locali.

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? Domande chiave Quali discipline hanno dominato la classifica dei nuovi laureati?. Chi sono i dodici ricercatori premiati per l'eccellenza scientifica?. Come influenzeranno i talenti internazionali il mercato del lavoro locale?. Perché la laurea a 57 anni è diventata un traguardo comune?.? In Breve 169 donne su 320 laureati tra settori economia, lettere e ingegneria.. La cerimonie celebra percorsi accademici conclusi tra ottobre 2025 e marzo 2026.. Partecipazione di studenti da Albania, Bosnia, Colombia, Etiopia, Moldavia, Romania e San Marino.. Interventi di Gianluca Fiume e Bruno Majone con premiazione di 12 dottori di ricerca.. Questa mattina, Piazza Fiera a Trento ha accolto 320 nuovi dottori e dottoresse durante la diciannovesima cerimonia di laurea dell’Università di Trento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento, festa in Piazza Fiera: 320 nuovi laureati tra donne e stranieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trento applaude 320 nuovi laureati: piazza Fiera si trasforma in una festaUna piazza Fiera gremita ha fatto da cornice alla 19ª cerimonia di laurea dell’Università di Trento, che questa mattina ha proclamato 320 nuove... Trento, 320 nuovi laureati in piazza Fiera: tra rito e futuro lavorativo? Cosa scoprirai Chi è l'ex studente che ispirerà i nuovi laureati? Come si collegano le tradizioni accademiche al mercato del lavoro? Quali autorità... Argomenti più discussi: Domani in piazza Fiera la grande festa di laurea per 320 neo dottori dell’Università di Trento; UniTrento, in piazza Fiera 320 nuovi dottori: cerimonia tra emozioni e sguardi al futuro; Cosa fare (anche gratis) a Trento dall’1 al 3 maggio: tutti gli eventi; Fiera di Santa Croce, atmosfera di festa nel centro di Trento: le foto.