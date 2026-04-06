Dal 20 al 24 maggio 2026, Trento sarà teatro della 21ª edizione del Festival dell’Economia, un evento che vedrà la partecipazione di circa 700 esperti provenienti da vari Paesi. Durante la manifestazione sono previsti più di 300 appuntamenti tra conferenze, seminari e incontri, dedicati ad approfondire le tendenze e le questioni più attuali nel campo dell’economia globale. La città si prepara a diventare un punto di riferimento per il dibattito internazionale in questa settimana.

Dal 20 al 24 maggio 2026, Trento ospiterà la 21ª edizione del Festival dell’Economia, un evento che porterà in città 700 esperti e proporrà oltre 300 appuntamenti per analizzare le dinamiche del pensiero economico globale. Il cuore pulsante di questa manifestazione sarà l’indagine sui nuovi equilibri di potere e sulle prospettive dei giovani, partendo da una riflessione sul mercato. L’obiettivo è sviscerare come l’ascesa delle grandi aziende tecnologiche e i processi di globalizzazione stiano ridisegnando le opportunità per le nuove generazioni. L’evento si concentrerà sulle complessità della digitalizzazione e sulla rapidità dei cambiamenti sociali, cercando risposte concrete alle difficoltà che i ragazzi devono affrontare oggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nobel e leader a Trento: il Festival dell’Economia sfida il futuro

Festival dell’Economia: a Trento arrivano Nobel, politici e star. 700 ospiti e oltre 300 eventiTrento si prepara a cinque giorni di alta concentrazione di eventi, ospiti e pubblico.

Festival dell’economia di Trento. Il futuro dei giovani tra mercato e poteridi Andrea Telara MILANO Oltre 300 eventi, più di 700 relatori, 16 ministri già confermati e ben 4 premi Nobel.

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Machado riuscirà a ritirare il Premio Nobel per la Pace? Giallo sulla sua presenza a Oslo: cosa rischia. Non resterà in esilioOslo, 9 dicembre 2025 – È giallo sulla presenza di Maria Corina Machado a Oslo per ritirare il Premio Nobel per la Pace. Mentre il mondo è in attesa di sapere se la leader dell'opposizione venezuelana ... quotidiano.net

Che fine ha fatto Machado, leader venezuelana scaricata da Trump che ora gli offre il Nobel per la PaceA ottobre, Maria Corina Machado ha vinto il Nobel per la Pace e l’ha dedicato a Donald Trump, per il suo supporto alla causa dell’opposizione venezuelana a Nicolas Maduro. Ora che Maduro è stato ... fanpage.it

Un libro meraviglioso, da leggere assolutamente "Che cosa vuoi, in conclusione" "Te" risposi. Non so se vi sia qualcosa di più bello da dire a una donna" Da un premio Nobel OPINIONI DI UN CLOWN Heinrich Boll 2019 Oscar Moderni #mialettura2001 Andic facebook

Un giorno scopriremo il mistero dei cerchi nel grano, ma non sapremo mai perché a Don DeLillo non gli hanno dato il Nobel e neppure una volta il Pulitzer. x.com