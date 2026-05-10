Trento applaude 320 nuovi laureati | piazza Fiera si trasforma in una festa

A Piazza Fiera a Trento si è svolta questa mattina la cerimonia di laurea dell’Università, alla sua 19ª edizione. L’evento ha visto la partecipazione di circa 320 giovani, proclamati ufficialmente laureati durante la cerimonia. La piazza, affollata, ha accolto gli studenti, i loro familiari e gli ospiti in un’atmosfera di festa.

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