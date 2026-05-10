Traini porta l’ex squadra in Procura | Mi dissero | resta a giocare per noi e ti paghiamo gli stipendi arretrati Il Misano | Non aveva un contratto

L’ex giocatore di calcio ha riferito di aver ricevuto una proposta dal suo ex club, che gli avrebbe offerto di continuare a giocare con loro in cambio del pagamento di parte degli stipendi arretrati. Tuttavia, dopo aver ascoltato l’offerta, ha deciso di lasciare il club e trasferirsi in un’altra squadra. Il club ha invece affermato che il giocatore non aveva un contratto in essere al momento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui