Traini porta l’ex squadra in Procura | Mi dissero | resta a giocare per noi e ti paghiamo gli stipendi arretrati Il Misano | Non aveva un contratto
L’ex giocatore di calcio ha riferito di aver ricevuto una proposta dal suo ex club, che gli avrebbe offerto di continuare a giocare con loro in cambio del pagamento di parte degli stipendi arretrati. Tuttavia, dopo aver ascoltato l’offerta, ha deciso di lasciare il club e trasferirsi in un’altra squadra. Il club ha invece affermato che il giocatore non aveva un contratto in essere al momento.
"Se resti a giocare con noi, ti paghiamo una parte degli stipendi arretrati". Di fronte a quella proposta Michael Traini, attaccante di razza con tante stagioni in serie D alle spalle, ha sbattuto la porta e ha lasciato il Misano per accasarsi in un’altra squadra, la Nuova Real Metauro. Ma la partita del 38enne calciatore riminese contro la società del Misano, dove ha giocato fino alla stagione scorsa, non è finita. Traini ha deciso di presentare un esposto alla Procura federale della Figc affinché venga fatta luce sulla vicenda e sul comportamento tenuto dai dirigenti del Misano. Nell’esposto di Traini, assistito dall’avvoca Luca Greco, si fa un esplicito riferimento alla proposta fattagli da un dirigente della società misanese l’estate scorsa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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