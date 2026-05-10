Tottenham-Leeds lunedì 11 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Lunedì 11 maggio 2026 alle ore 21:00 si gioca la partita tra Tottenham e Leeds. La squadra di casa, allenata da Roberto De Zerbi, ha ancora possibilità di salvarsi, ma dipende anche da quanto farà il West Ham contro l’Arsenal domenica sera al London Stadium. La partita sarà decisiva per le prossime settimane e le formazioni sono state annunciate nelle ultime ore.
La salvezza del Tottenham dipende solo da cosa sapranno fare gli uomini di Roberto De Zerbi, a prescindere da ciò che accadrà al London Stadium domenica sera quando il West Ham affronterà l’Arsenal. Gli Spurs hanno un punto in più in classifica rispetto agli Hammers, con una differenza reti molto migliore, e questo vuol dire che con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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