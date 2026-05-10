Tottenham-Leeds lunedì 11 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 11 maggio 2026 alle ore 21:00 si gioca la partita tra Tottenham e Leeds. La squadra di casa, allenata da Roberto De Zerbi, ha ancora possibilità di salvarsi, ma dipende anche da quanto farà il West Ham contro l’Arsenal domenica sera al London Stadium. La partita sarà decisiva per le prossime settimane e le formazioni sono state annunciate nelle ultime ore.

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