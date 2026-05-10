Toscana sotto la pioggia la tregua non arriva | ancora maltempo scatta una nuova allerta

La Toscana continua ad essere interessata da un'ampia ondata di maltempo, con piogge persistenti che interessano diverse zone della regione. La situazione non mostra segnali di miglioramento e le autorità hanno emesso una nuova allerta meteo. Le previsioni indicano ancora condizioni di pioggia intensa e temporali, mantenendo alta l'attenzione sulla sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture. La pioggia incessante prosegue ormai da giorni senza segnali di tregua.

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Firenze, 10 maggio 2026 – Non accenna a placarsi l’ondata di maltempo che sta attraversando la Toscana. Dopo una domenica segnata da piogge battenti su gran parte del territorio regionale, le previsioni per lunedì 11 maggio confermano una situazione di forte instabilità. La Sala operativa della Protezione civile ha infatti prorogato e diversificato lo stato di allerta gialla, che nelle prossime ore interesserà la regione su più fronti: dai temporali alle mareggiate, fino al vento forte. Le allerte meteo. La protezione civile ha delineato una mappa del rischio che copre quasi l'intera regione, seppur con tempistiche diverse: Temporali forti: L'allerta è in vigore sulla Toscana meridionale fino alle 18 di oggi, domenica 10 maggio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana sotto la pioggia, la tregua non arriva: ancora maltempo, scatta una nuova allerta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maltempo in Toscana: pioggia e temporali forti, scatta l’allerta arancione martedì 5. I comuni a rischioFIRENZE – Come annunciato nei giorni scorsi, sono in arrivo temporali, anche intensi sulla Toscana. Ancora maltempo su Napoli, la tregua sperata non arriva: prorogata l'allerta meteoIn particolare, sulla zona 1 non si prevedono nuovi temporali ma si segnala la possibilità di innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua,... Argomenti più discussi: Maltempo, Toscana sotto la pioggia: criticità sulla costa apuana. Emergenze anche a Pisa e Lucca; In due giorni sulla Toscana settentrionale è caduta la pioggia attesa in tutto il mese di maggio; Meteo, allerta maltempo oggi per pioggia e vento: le regioni a rischio; Maltempo in Toscana: allagamenti a Carrara, 150 persone evacuate ad Asciano per paura di una frana dopo l'incendio del monte Faeta. Prorogata l'allerta.