Torrisi elogia la Reggina | Ci siamo isolati dalle vicende extra-campo e conquistato la vittoria
La Reggina ha battuto l’Athletic Palermo nella semifinale playoff e si prepara a disputare la finale domenica pomeriggio in trasferta contro la Nissa. Il tecnico ha commentato il percorso della squadra, sottolineando come siano riusciti a concentrarsi esclusivamente sulla partita, evitando le distrazioni delle vicende extra-campo. La squadra ha ottenuto la vittoria dopo aver superato l’avversario nella fase decisiva della stagione.
La Reggina ha avuto ragione dell’Athletic Palermo nella semifinale playoff e giocherà domenica pomeriggio l’ultima sfida stagionale in casa della Nissa. "L’Athletic Palermo si è confermata una squadra con idee di gioco - ha dichiarato mister Alfio Torrisi, al termine del match, vinto dagli.🔗 Leggi su Today.it
Notizie correlate
Reggina, vittoria amara e Torrisi: il campionato è ormai deciso? Cosa sapere La Reggina batte l'avversario grazie al primo gol in stagione di Guida.
Igea-Reggina: Torrisi accende la sfida decisivaLa sfida tra Igea Virtus e Reggina si preannuncia come il momento cruciale della stagione per gli amaranto, che devono imporsi per mantenere viva la...