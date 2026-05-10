Torrisi elogia la Reggina | Ci siamo isolati dalle vicende extra-campo e conquistato la vittoria

Da today.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Reggina ha battuto l’Athletic Palermo nella semifinale playoff e si prepara a disputare la finale domenica pomeriggio in trasferta contro la Nissa. Il tecnico ha commentato il percorso della squadra, sottolineando come siano riusciti a concentrarsi esclusivamente sulla partita, evitando le distrazioni delle vicende extra-campo. La squadra ha ottenuto la vittoria dopo aver superato l’avversario nella fase decisiva della stagione.

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La Reggina ha avuto ragione dell’Athletic Palermo nella semifinale playoff e giocherà domenica pomeriggio l’ultima sfida stagionale in casa della Nissa. "L’Athletic Palermo si è confermata una squadra con idee di gioco - ha dichiarato mister Alfio Torrisi, al termine del match, vinto dagli.🔗 Leggi su Today.it

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