Torneo Primavera | il Venezia cade e le squadre venete dominano a Mareno

Nel torneo Primavera, il Venezia ha subito una sconfitta a Mareno, dove le squadre venete hanno ottenuto risultati positivi. Durante le partite, alcuni giovani calciatori hanno mostrato abilità che hanno messo in difficoltà la squadra veneziana. La nuova formula con un girone unico sta portando a cambiamenti nella classifica finale, influenzando le posizioni delle squadre partecipanti. La competizione continua a riservare sorprese e novità nel panorama del settore giovanile.

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? Domande chiave Chi sono i giovani talenti che hanno messo in difficoltà il Venezia?. Come influenzerà la nuova formula a girone unico la classifica finale?. Quali squadre venete hanno dimostrato la maggiore superiorità tecnica a Mareno?. Perché il ritorno del Montebelluna è considerato un segnale importante?.? In Breve Torneo aperto a Mareno di Piave il 7 maggio con otto squadre in girone unico.. Vittorie nette di Conegliano e Dolomiti Bellunesi per 0-3 contro Mareno e Venezia.. Liventina batte Liapiave 4-2 mentre il Montebelluna vince 2-1 contro Vittorio Falmec.. Organizzazione guidata da Vincenzo Zanchetta e Mauro Da Re in vista del cinquantesimo anniversario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torneo Primavera: il Venezia cade e le squadre venete dominano a Mareno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mareno 2026: Formula Sprint rivoluziona il torneoIl 13 marzo 2026 segna l’apertura ufficiale della 49esima edizione del Torneo Primavera a Mareno di Piave, evento che si svolgerà dal 7 al 29 maggio... Juventus Under 16, torneo internazionale in vista: bianconeri impegnati in Inghilterra contro le big europee. Ecco il calendario e le squadre partecipantidi Fabio ZaccariaJuventus Under 16, volo in Inghilterra per il Premier League International Tournement: i ragazzi di Gridel sfideranno le big...