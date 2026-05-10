Tornano i vandali al campetto di Dragonara | danni da 20mila euro e impianto chiuso ma il sindaco promette il pugno duroFOTO

Al campetto di Dragonara, nel comune di San Giovanni Teatino, si sono verificati nuovi atti di vandalismo. Un'incursione ha provocato danni alle recinzioni e alle reti, con una stima di costi che si aggira intorno ai 20mila euro. L’impianto è stato chiuso temporaneamente, mentre il sindaco ha annunciato misure dure per contrastare simili episodi in futuro.

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