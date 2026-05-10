Tornano i vandali al campetto di Dragonara | danni da 20mila euro e impianto chiuso ma il sindaco promette il pugno duroFOTO

Un nuovo episodio di vandalismo si è verificato al campetto di Dragonara, nel comune di San Giovanni Teatino, provocando danni stimati intorno ai 20mila euro. Le recinzioni e le reti sono state danneggiate da atti di inciviltà, che hanno portato alla chiusura dell'impianto. Il sindaco ha annunciato che adotterà misure severe per contrastare il fenomeno.

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Ennesimo raid dei vandali al campetto di Dragonara, nel comune di San Giovanni Teatino, dove una o più mani ignote hanno causato danni alle recinzioni e alle reti che costeranno alle casse comunali circa 20mila euro. A diffondere la notizia è il sindaco Giorgio Di Clemente, che con rammarico.🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vandali in azione al nido comunale: il sindaco Luongo: "Un gesto vigliacco" | FOTO“Un gesto vigliacco, ignobile, che colpisce un luogo che rappresenta futuro, bambini, speranza. Argomenti più discussi: Tornano i vandali al campetto di Dragonara: danni da 20mila euro e impianto chiuso, ma il sindaco promette il pugno duro[FOTO]; Tornano i vandali al campetto di Dragonara: danni da 20mila euro e impianto chiuso, ma il sindaco promette il pugno duro; La scuola materna torna nel mirino dei vandali (per la terza volta in meno di due anni); Vandali sfasciano le auto parcheggiate al Bronx: nel mirino 3 mezzi della pasticceria Peratoner. Le dipendenti hanno paura. Tornano i vandali al campetto di Dragonara: danni da 20mila euro e impianto chiuso, ma il sindaco promette il pugno duro[FOTO] x.com Sei l'Imperatore? reddit