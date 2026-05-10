Torna il maltempo a Milano e in Lombardia allerta meteo gialla da mezzanotte per rischio temporali

A Milano e in Lombardia torna il maltempo con un’allerta meteo gialla che entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi, domenica 10 maggio, e rimarrà attiva fino alle 6:00 di martedì 12 maggio. La protezione civile ha emesso il bollettino per rischio temporali sul nodo idraulico della città, prevedendo condizioni di pioggia intensa e possibili rovesci temporaleschi nelle prossime ore.

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È stata diramata un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalla mezzanotte di oggi, domenica 10 maggio, fino alle ore 6:00 di martedì 12 maggio. I consigli della protezione civile.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Temporali forti da mezzanotte e tempeste di vento: allerta meteo gialla a Milano e in Lombardia Argomenti più discussi: Meteo, dopo un aprile tra i più caldi di sempre in Piemonte torna il maltempo: nuvole e pioggia in arrivo; Illusione sole sull'Italia, ecco i temporali: quando e dove, le previsioni meteo; Da lunedì torna il maltempo, rovesci e temporali su mezza Italia; Che tempo farà la prossima settimana: le previsioni meteo dal 4 al 10 maggio. Torna il maltempo al Centro-Nord.