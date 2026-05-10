THE UNKNOWN | IL NUOVO REALITY VIP DI RAI2 TRA SFIDE CHOC E COLPI DI SCENA

Da venerdì 11 maggio, Rai2 presenta “The Unknown – Fino all’ultimo bivio”, un nuovo reality show in prima serata prodotto da Banijay Italia. Lo show è un adventure game che prevede sfide e colpi di scena, con protagonisti personaggi noti del mondo dello spettacolo. La trasmissione si svolge in ambienti sconosciuti e coinvolge i partecipanti in prove che mettono alla prova capacità di resistenza e determinazione.

Debutta su Rai 2 dall’11 maggio in prima serata “The Unknown – Fino all’ultimo bivio”, il nuovo adventure game prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time con Banijay Italia. Alla conduzione, una coppia inedita e sorprendente: Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli (Scintilla), pronti a guidare i concorrenti in un’esperienza imprevedibile e ricca di colpi di scena. In cinque puntate, il programma vede protagoniste due squadre composte da personaggi noti e concorrenti non famosi. La squadra blu inizialmente è formata da Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Alessandro Matri, Francesca Manzini, Soleil Sorge e Pino Strabioli. La squadra arancione da Cristian Calenda, Noemi Cassaro, Lorenzo “Mc” Drago, Laura Pranzetti Lombardini, Gabriele Pagliarani e Ivan Zucco.🔗 Leggi su Bubinoblog

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#THEUNKNOWN: IL NUOVO REALITY VIP DI #RAI2 TRA SFIDE CHOC E COLPI DI SCENA

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