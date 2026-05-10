Terralba fermato in auto | sequestrati droga e 2.600 euro in contanti
Un uomo è stato fermato a bordo della propria auto a Terralba, dove sono stati sequestrati circa 2.600 euro in contanti e della droga. Durante il controllo, il nervosismo del conducente ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno esaminato più approfonditamente il veicolo. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di nascondiglio della sostanza o sulle ragioni specifiche del comportamento del conducente.
? Domande chiave Come ha fatto il conducente a nascondere la merce nell'auto?. Perché il nervosismo del guidatore ha svelato l'attività illecita?. Chi gestisce la rete di distribuzione che opera nel centro?. Quali sono le conseguenze per la sicurezza del quartiere?.? In Breve Perquisizione su conducente nervoso durante vigilanza della Polizia Stradale di Oristano. Sequestrati 35 grammi di stupefacenti e 2.600 euro in contanti. Indagini in corso su rete di distribuzione nel centro di Terralba. Controllo stradale di routine trasformato in operazione contro microcriminalità locale. La Polizia Stradale di Oristano ha denunciato un uomo a Terralba dopo il sequestro di 35 grammi di stupefacenti e 2.🔗 Leggi su Ameve.eu
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