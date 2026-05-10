Terralba fermato in auto | sequestrati droga e 2.600 euro in contanti

Un uomo è stato fermato a bordo della propria auto a Terralba, dove sono stati sequestrati circa 2.600 euro in contanti e della droga. Durante il controllo, il nervosismo del conducente ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno esaminato più approfonditamente il veicolo. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di nascondiglio della sostanza o sulle ragioni specifiche del comportamento del conducente.

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