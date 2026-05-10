teatro amatoriale tutti i premi del rafanelli

Il migliore spettacolo della diciannovesima edizione del concorso teatrale " Fabrizio Rafanelli " è risultato " Della stessa sostanza dei sogni " spettacolo brillante scritto e diretto da Paolo Balzani, portato in scena dalla compagnia Schio Teatro 80, che ha conquistato anche il premio migliore attore, che è andato a Luca Garbin. Veronica Fardella della compagnia Leggermente è la migliore attrice, con lo spettacolo " Ella e (d) Io ". Il premio per la migliore regia è stato assegnato a Daniele Balestra per " Commedia di ordinaria follia " di cui è anche autore, portato in scena dal Circolo culturale Madness. Per lo stesso spettacolo, Balestra ha vinto anche un altro premio, insieme a Laura Masio e Gianni Cardone, il premio speciale della giuria per il miglior supporto musicale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Al via il concorso teatrale Fabrizio Rafanelli

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