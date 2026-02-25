Il Teatro in città | il festival di teatro amatoriale a Latina

Da sempre Latina ha avuto una ricca tradizione di teatro amatoriale con intere rassegne organizzate dalla FITA e poi interrotta con la chiusura del Cafaro. La voglia di fare e vedere teatro però è tanto e dunque arriva a Latina la prima edizione de “Il Teatro in Città”, il nuovo festival dedicato al teatro amatoriale. L’iniziativa, realizzata da APS Cantiere dell’Arte in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatrale “I SognAttori”, prevede la partecipazione di diverse compagnie teatrali che porteranno in scena spettacoli di vario genere: dalla commedia al teatro contemporaneo, passando per il teatro classico e di ricerca. Un cartellone ricco e variegato, pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Latina, al via Il Teatro in Città con Tutta colpa di Freud portato in scena dalla compagnia Il Cassetto nel sognoIl Teatro in Città, la rassegna di Latina patrocinata dalla F.I.T.A. Nazionale prende il via il 28 febbraio con Tutta colpa di Freud portato in scena dalla compagnia Il Cassetto nel sogno ... newtuscia.it

Al via la prima edizione de Il Teatro in Cittal Teatro Santa Maria Goretti di LatinaDebutta a Latina, presso il Teatro Santa Maria Goretti, la prima edizione de Il Teatro in Città, il nuovo festival dedicato al teatro amatoriale in programma dal 28 febbraio al 9 maggio 2026. Presso ... radioluna.it

