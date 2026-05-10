Successo importante per la Effe lanciata verso la semifinale Però il coach ’chiude’ gli spogliatoi Caja | Bravi tutti i miei ragazzi Ma sale la tensione nel post partita

Dopo la vittoria che ha portato la squadra verso la semifinale, il coach ha deciso di chiudere gli spogliatoi, mentre il commento di Caja si è concentrato sui meriti dei giocatori. Nel corso del post partita di gara-2, si è notata una certa tensione, tipica di un momento di confronto tra le squadre. La serie dei quarti di finale tra le due formazioni è ora sul 2-0, con la squadra in vantaggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui