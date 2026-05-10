Successo importante per la Effe lanciata verso la semifinale Però il coach ’chiude’ gli spogliatoi Caja | Bravi tutti i miei ragazzi Ma sale la tensione nel post partita
Dopo la vittoria che ha portato la squadra verso la semifinale, il coach ha deciso di chiudere gli spogliatoi, mentre il commento di Caja si è concentrato sui meriti dei giocatori. Nel corso del post partita di gara-2, si è notata una certa tensione, tipica di un momento di confronto tra le squadre. La serie dei quarti di finale tra le due formazioni è ora sul 2-0, con la squadra in vantaggio.
Soddisfazione, ma anche aria frizzante nel post partita di gara-2. Come ogni sfida playoff che si rispetti, qualche tensione non è mancata dopo il confronto che ha portato la Fortitudo avanti 2-0 nella serie dei quarti di finale con Avellino. La diciannovesima vittoria su 20 partite giocate al PalaDozza, lancia la Effe a un passo da chiudere la serie, ma questo non è bastato per placare gli animi in casa Fortitudo. Adrenalina e tensione sono cresciute nel post partita nello spogliatoio della Effe. Sembra infatti sia stato negato l’accesso agli spogliatoi ai giocatori infortunati, con l’unica eccezione di Lee Moore, cosa che ha scatenato la protesta dei giocatori stessi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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