Studenti lecchesi alla scoperta della fabbrica della dolcezza
Gli studenti dell’istituto superiore Parini di Lecco hanno avuto l’opportunità di visitare lo stabilimento Icam di Orsenigo, un’azienda specializzata nella produzione di cioccolato. La visita ha permesso loro di vedere da vicino le varie fasi di lavorazione e produzione dei prodotti dolciari. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti in un percorso didattico pratico, consentendo loro di conoscere le attività e le tecniche utilizzate nell’industria del cioccolato.
Lo stabilimento Icam di Orsenigo apre le sue porte agli studenti dell’istituto superiore Parini di Lecco. Si è svolta infatti nei giorni scorsi la visita aziendale della classe 5 A Afm, un’esperienza che si è rivelata per gli studenti un’ottima opportunità formativa per approfondire alcuni degli.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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