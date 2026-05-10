Ripercorriamo la storia di Stefano Mingardo, ex giocatore di football americano ricordato per il film Bomber con Bud Spencer. Può un giocatore di football diventare un bravo attore? Certo! E’ il caso di Stefano Mingardo, che mostrò una certa abilita anche davanti alla macchina da presa. Capelli biondi, occhi azzurri, fisicato da uno sport maschio per antonomasia, Mingardo parteciperà a diversi film nel corso degli anni 80. Per rendere ancora più affascinante la sua figura, usa anche lo pseudonimo di Mike Miller, in un decennio nel quale il mito americano imperversava nel nostro paese. Alimentato dai nuovi miti dei giovani tutti muscoli e azione importati dall’oltreoceano.🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Stefano Mingardo, il bel giocatore di Football prestato al Cinema

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Dal 5 marzo al cinema il film di Stefano Mordini con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi in un dramma psicologico pieno di ambiguitàLa lezione, diretto da Stefano Mordini e presentato alla recente edizione della Festa del Cinema di Roma, è un film che farà discutere.

WrestleMania 42, giocatore di football ruba la birra ad Haliburton e fa esplodere il pubblico!Tyrese Haliburton, guardia degli Indiana Pacers, era presente a bordo ring per WrestleMania 42 all’Alligiant Stadium di Las Vegas.