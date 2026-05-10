Steaua-Unirea Slobozia lunedì 11 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Lunedì 11 maggio 2026 alle ore 20:00 si disputa la partita tra Steaua e Unirea Slobozia, penultimo turno della Superliga romena. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote per la scommessa sono state pubblicate. Si tratta di un incontro che segna la conclusione di una stagione senza grandi risultati per lo Steaua, che affronta in casa l’ultima gara prima della fine del campionato.
Penultimo turno di gare in Superliga romena e lo Steaua è vicino a chiudere una stagione anonima con l’ultimo impegno interno contro l’Unirea Slobozia. I ros-albastrii hanno blindato la salvezza senza troppi problemi e si sono concessi pure il lusso di perdere un paio di gare, l’ultima delle quali contro il Miercurea Ciuc. Al tecnico ad interim Filip il compito di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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