Steaua-Unirea Slobozia lunedì 11 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 11 maggio 2026 alle 20:00 si disputa l’ultimo incontro casalingo della stagione di Superliga romena, con lo Steaua che affronta l’Unirea Slobozia nel penultimo turno. La partita rappresenta l’ultima occasione per la squadra di casa di chiudere il campionato con una vittoria, dopo un’annata caratterizzata da risultati deludenti. Le formazioni sono state annunciate e le quote di scommessa sono state pubblicate.

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Penultimo turno di gare in Superliga romena e lo Steaua è vicino a chiudere una stagione anonima con l’ultimo impegno interno contro l’Unirea Slobozia. I ros-albastrii hanno blindato la salvezza senza troppi problemi e si sono concessi pure il lusso di perdere un paio di gare, l’ultima delle quali contro il Miercurea Ciuc. Al tecnico ad interim Filip il compito di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Steaua-Unirea Slobozia (lunedì 11 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Unirea Slobozia-Rapid Bucarest (lunedì 02 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiPosticipo del ventinovesimo turno di Liga I romena che vede il Rapid Bucarest di Galca di scena sul campo dell’Unirea Slobozia. Argomenti più discussi: Steaua-Unirea Slobozia (lunedì 11 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostici di oggi 11 maggio. Serie A, Premier League, La Liga, Primeira Liga; West Ham-Arsenal (domenica 10 maggio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Derby a grande intensi...; Parma-Roma (domenica 10 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Successo giallorosso con cle...