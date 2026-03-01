Lunedì 2 marzo 2026 alle ore 18:30 si disputa il match tra Unirea Slobozia e Rapid Bucarest, valido per il ventinovesimo turno di Liga I romena. La partita si svolge sul campo dell’Unirea Slobozia, con le formazioni che scendono in campo per la prima volta in questa stagione. Sono disponibili quote e pronostici relativi a questa sfida.

Posticipo del ventinovesimo turno di Liga I romena che vede il Rapid Bucarest di Galca di scena sul campo dell’Unirea Slobozia. I Galben-alba?trii hanno perso 7 delle ultime 8 partite, e nonostante l’arrivo in panchina di Niculescu sono attualmente terzultimi in classifica e costretti a giocarsi la salvezza ai playout. Una squadra che fa anche grande fatica a segnare e che dovrà soffrire fino all’ultimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Unirea Slobozia-Rapid Bucarest (lunedì 02 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

