Spaccia eroina in corso Tre Venezie | 27enne nigeriano in manette

Venerdì pomeriggio in corso Tre Venezie, vicino all’Area Funghi, un uomo di 27 anni è stato arrestato mentre cedeva eroina in strada. Gli agenti della Squadra Mobile di Padova lo hanno fermato in flagranza di reato, scoprendo che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a sostanze stupefacenti. L’arresto è stato effettuato sul posto, senza ulteriori incidenti.

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