Spaccia eroina in corso Tre Venezie | 27enne nigeriano in manette
Venerdì pomeriggio in corso Tre Venezie, vicino all’Area Funghi, un uomo di 27 anni è stato arrestato mentre cedeva eroina in strada. Gli agenti della Squadra Mobile di Padova lo hanno fermato in flagranza di reato, scoprendo che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a sostanze stupefacenti. L’arresto è stato effettuato sul posto, senza ulteriori incidenti.
Arrestato in flagranza dopo essere stato sorpreso a cedere eroina in strada. È successo venerdì pomeriggio in corso Tre Venezie, nei pressi dell’Area Funghi, dove gli agenti della Squadra Mobile di Padova hanno bloccato un 27enne nigeriano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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