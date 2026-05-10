Nella partita, solo Bucarelli si è mostrato reattivo, mentre sotto i tabelloni si è assistito a una vera e propria disfatta della squadra. Tambone ha ottenuto un voto alto, ma si è trovato spesso fuori ritmo, soprattutto in fase difensiva, mentre in attacco ha avuto alcune occasioni non sfruttate. La squadra nel complesso ha faticato a mantenere il ritmo, evidenziando problemi in diverse situazioni di gioco.

Tambone 7 Sostanzialmente fuori ritmo. l’americano. Non tanto in fase offensiva dove ha fatto sentire il suo peso, anche in momenti delicati del match, quanto nei passaggi e nell’entrare all’interno di una gara che si sapeva che sarebbe stata delicatissima dopo un lungo fermo e poi giocata anche in una specie di campo neutro. Anche a lungo in panca quando Rimini stava fuggendo. Tambone chiude con 3 su 6 da sotto e 2 su 2 dalla distanza con 5 su 6 nei tiri liberi. In campo 26 minuti. De Laurentis 5,5 In forte difficoltà contro la maggiore verticalità dei giocatori della formazione romagnola tanto che prende un solo rimbalzo nei 12 minuti e spiccioli che sta in campo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Solo Bucarelli reattivo. Sotto i tabelloni una vera disfatta

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